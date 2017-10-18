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В Ростове задержали 29-летнего мужчину, задушившего сожительницу

В Ростове задержали 29-летнего мужчину, убившего сожительницу.
В Ростове задержали 29-летнего мужчину, задушившего сожительницу
18 октября в Железнодорожном районе города в одном из домов по улице Минераловодской обнаружили труп 35-летней женщины. На её шее были следы удушения. Прибывшие на место следователи, выяснили, что к смерти ростовчанки причастен её 29-летний сожитель.

В тот же день полицейские задержали мужчину. Во время допроса он признал свою вину.
- Задержанный рассказал, что убил гражданскую супругу во время ссоры, - рассказали в Следственном управлении Ростовской области. – Чтобы скрыть следы преступления он попытался сымитировать, что девушка свела счёты с жизнью, а затем скрылся с места происшествия.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Он заключён под стражу. Расследование продолжается.

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