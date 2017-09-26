В Ростове задержали 28-летнюю девушку с синтетическими наркотиками



В Ростове задержали 28-летнюю девушку с синтетическими наркотиками. Местную жительницу арестовали в Ленинском районе.



Полицейские остановили горожанку на улице. Во время досмотра девушки, правоохранители нашли у нее наркотики.



- У горожанки обнаружили около одного грамма n-метилэфедрона. - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств».