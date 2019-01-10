Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове за мошенничество вынесли приговор старшему офицеру воинской части

В Ростове за мошенничество вынесли приговор старшему офицеру воинской части
Старшего офицера воинской части приговорили к трем годам тюрьмы за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба главного военного СУ СКР.

Занимая должность заместителя командира одной из воинских частей, обвиняемый приказывал командиру взвода и его заму делать липовые документы об отправлении служащих в командировки.

Все вырученные деньги, которые выдавались как командировочные, мошенники делили между собой. За несколько лет им удалось присвоить 2,8 миллиона рублей.

Когда преступная деятельность военнослужащих открылась, их обвинили в мошенничестве.

Суд признал заместителя командира части виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы и штрафу в размере 200 тысяч рублей.

Помимо этого, старший офицер должен будет возместить ущерб воинской части в размере 2,6 миллиона рублей.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.