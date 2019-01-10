В Ростове за мошенничество вынесли приговор старшему офицеру воинской части



Старшего офицера воинской части приговорили к трем годам тюрьмы за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба главного военного СУ СКР.



Занимая должность заместителя командира одной из воинских частей, обвиняемый приказывал командиру взвода и его заму делать липовые документы об отправлении служащих в командировки.



Все вырученные деньги, которые выдавались как командировочные, мошенники делили между собой. За несколько лет им удалось присвоить 2,8 миллиона рублей.



Когда преступная деятельность военнослужащих открылась, их обвинили в мошенничестве.



Суд признал заместителя командира части виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы и штрафу в размере 200 тысяч рублей.



Помимо этого, старший офицер должен будет возместить ущерб воинской части в размере 2,6 миллиона рублей.