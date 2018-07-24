В Ростове за хранение и продажу опасной для здоровья красной икры будут судить мужчину



В Ростове за хранение и продажу опасной для здоровья красной икры будут судить мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».



Подозреваемый купил на дороге у неизвестного мужчины 100 килограммов лососевой икры, не обеспечив ей условий хранения. Вскоре продукт начал портиться. Однако это не смутило горе-продавца. Он разложил икру по маленьким банкам и даже успел кое-что продать, но был задержан полицией.



-Прокуратурой Первомайского района дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства, - сообщил прокурор района, старший советник юстиции Ростислав Гладышев.