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В Ростове за хранение и продажу опасной для здоровья красной икры будут судить мужчину

В Ростове за хранение и продажу опасной для здоровья красной икры будут судить мужчину
В Ростове за хранение и продажу опасной для здоровья красной икры будут судить мужчину. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Подозреваемый купил на дороге у неизвестного мужчины 100 килограммов лососевой икры, не обеспечив ей условий хранения. Вскоре продукт начал портиться. Однако это не смутило горе-продавца. Он разложил икру по маленьким банкам и даже успел кое-что продать, но был задержан полицией.

-Прокуратурой Первомайского района дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства, - сообщил прокурор района, старший советник юстиции Ростислав Гладышев.

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