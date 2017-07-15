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В Ростове, выпав из окна девятого этажа, погиб малыш

В Ростове, выпав из окна девятого этажа, погиб малыш

В Ростове на улице Содружества, 35/1 разбился насмерть, выпав из окна, маленький ребёнок. Мальчику был 1 год 10 месяцев.

Трагедия произошла днём 17 июля на улице Содружества. По предварительным данным, оставшись на несколько минут один, малыш забрался на кухонный уголок, затем переполз на подоконник. Там, опершись на москитную сетку, он упал вниз с девятого этажа.
- В настоящее время на месте происшествия работают следователи, - прокомментировала старший помощник руководителя следственного управления СКР по Ростовской области Галина Гагалаева. – Все обстоятельства случившегося будут установлены в ходе проверки.

Напомним, не так давно подобный случай произошёл в городе Зверево. Там из окна выпала 3-летняя девочка. Крошку госпитализировали, но вскоре она умерла в больнице. Ранее в Ростове погибла 2-летняя малышка, также выпав из окна шестого этажа, облокотившись на москитную сетку.

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