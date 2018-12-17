В Ростове вынесли приговор экс-главе бюро медико-социальной экспертизы



В донской столице вынесли приговор бывшему руководителю гуковского бюро № 30. Борис Котов обвинялся в получение взятки и служебном подлоге.



По версии следствия, с 2010-го по 2017 год он выдавал липовые справки об инвалидности людям, которые не имели на это права. В последующем его клиенты обращались в государственные структуры и получали пособие за «нарисованные болезни».



В итоге за семь лет Котов выдал 37 поддельных справок об инвалидности на общую сумму 1 585 000 рублей.



- Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет и 6 месяцев тюрьмы в колонии общего режима, - прокомментировали в СУ СКР по Ростовской области. - Сотрудники правоохранительных органов продолжают работу по выявлению других эпизодов преступной деятельности Бориса Котова.