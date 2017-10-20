В Ростове врачи спасают 9-летнюю школьницу, обварившуюся кипятком



В Ростове-на-Дону врачи спасают 9-летнюю школьницу, обварившуюся кипятком. Девочка пролила на себя горячую воду из чайника. Происшествие случилось вечером 22 октября в доме на улице 4-й Ювелирной. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.



По информации издания, маленькая ростовчанка обварила себе живот и ноги. Мама тут же вызвала дочери скорую помощь. В состоянии средней тяжести девочку доставили в реанимацию 20-й городской больницы. Медики делают все возможное, чтобы стабилизировать состояние пациентки.