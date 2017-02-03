В Ростове возле дельфинария избили жительницу Сочи



В Советском районе Ростова возле дельфинария избили 29-летнюю Надежду К. из Сочи. Инцидент произошел 2 февраля примерно в три часа ночи на перекрестке проспекта Коммунистический и улицы Города Ле-Ман.

- Мужчина набросился на девушку и стал бить ее по голове,- рассказал источник DonDay.- Удары были настолько сильными, что девушка потеряла сознание.



Что стало причиной жестокого нападения на гостью южной столицы, неизвестно. Напавшего также ещё не нашли.



Пострадавшая не сразу обратилась за медицинской помощью. «Скорую» она вызвала утром. Девушку госпитализировали в отделение нейрохирургии больницы скорой медицинской помощи №2. Как выяснилось, она получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.



