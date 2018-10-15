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В Ростове возбуждено уголовное дело по факту пропажи 24-летней девушки

В Ростове возбуждено уголовное дело по факту пропажи 24-летней девушки
Следственный отдел по Октябрьскому району Ростова возбудил уголовное дело по факту исчезновения 24-летней Маргариты Кузьминовой.

Напомним, 16 октября около девяти часов вечера девушка ушла из своего дома на улице Платона Кляты, и до сих пор её местонахождение не установлено.
- В связи отсутствием данных о намерении Кузьминовой на длительное время уехать или сменить место жительства, наличием по месту жительства пропавшей личных документов, одежды, без которых она не могла обойтись, у следствия имеются основания полагать, что она стала жертвой преступления, - сообщили в следственном управлении Ростовской области.

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

Напомним, приметы пропавшей. На вид девушке - 25 лет, рост - 160-165 сантиметров, прямые крашенные в темно-рыжий цвет волосы длиной до 30 сантиметров. В день пропажи она была одета в чёрную кожаную куртку с вышитыми цветами, голубые джинсы, оранжевый свитер, белые кеды.

У девушки были золотые украшения: цепочка, серьги, два золотых кольца, одно из них - с белым камнем. С собой у Маргариты был айфон.

Всех, кому известны обстоятельства пропажи ростовчанки, просят сообщить по телефону: 8 (8632) 210-66-88 или в отдел полиции по телефону: 02.

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