В Ростове возбуждено уголовное дело по факту пропажи 24-летней девушки



Следственный отдел по Октябрьскому району Ростова возбудил уголовное дело по факту исчезновения 24-летней Маргариты Кузьминовой.



Напомним, 16 октября около девяти часов вечера девушка ушла из своего дома на улице Платона Кляты, и до сих пор её местонахождение не установлено.

- В связи отсутствием данных о намерении Кузьминовой на длительное время уехать или сменить место жительства, наличием по месту жительства пропавшей личных документов, одежды, без которых она не могла обойтись, у следствия имеются основания полагать, что она стала жертвой преступления, - сообщили в следственном управлении Ростовской области.



Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».



Напомним, приметы пропавшей. На вид девушке - 25 лет, рост - 160-165 сантиметров, прямые крашенные в темно-рыжий цвет волосы длиной до 30 сантиметров. В день пропажи она была одета в чёрную кожаную куртку с вышитыми цветами, голубые джинсы, оранжевый свитер, белые кеды.



У девушки были золотые украшения: цепочка, серьги, два золотых кольца, одно из них - с белым камнем. С собой у Маргариты был айфон.



Всех, кому известны обстоятельства пропажи ростовчанки, просят сообщить по телефону: 8 (8632) 210-66-88 или в отдел полиции по телефону: 02.