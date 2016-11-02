В Ростове возбуждено дело на отца, по вине которого в аварии погиб его сын



В Ростове возбуждено уголовное дело в отношении водителя, по вине которого в ДТП погиб его 13-летний сын. В момент столкновения школьник сидел на переднем пассажирском сиденье и не был пристегнут.

- 6 января на улице Страны Советов в Первомайском районе Ростова 37-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21124» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонный забор, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - В результате аварии 13-летний пассажир с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии скончался в реанимации.



Сотрудники полиции установили, что в момент аварии школьник находился на переднем пассажирском сиденье и не был пристегнут ремнем безопасности.



В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».