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В Ростове возбуждено дело на отца, по вине которого в аварии погиб его сын

В Ростове возбуждено дело на отца, по вине которого в аварии погиб его сын
В Ростове возбуждено уголовное дело в отношении водителя, по вине которого в ДТП погиб его 13-летний сын. В момент столкновения школьник сидел на переднем пассажирском сиденье и не был пристегнут.
- 6 января на улице Страны Советов в Первомайском районе Ростова 37-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21124» не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в бетонный забор, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. - В результате аварии 13-летний пассажир с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение, где впоследствии скончался в реанимации.

Сотрудники полиции установили, что в момент аварии школьник находился на переднем пассажирском сиденье и не был пристегнут ремнем безопасности.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

 

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