В Ростове водители троллейбуса и микроавтобуса побили друг другу стекла





В Ростове на дороге между женщиной-водителем троллейбуса и мужчиной, управлявшим микроавтобусом «Форд Транзит», произошёл конфликт.



Инцидент случился 15 марта на пересечении переулка Семашко и улицы Большой Садовой. По словам очевидцев происшествия, водитель общественного транспорта «подрезала» микроавтобус. Водитель «Форда Транзит», чтобы избежать столкновения с другой машиной, выехал на встречную полосу. ДТП чудом удалось предотвратить.



Когда транспортные средства остановились, водители стали выяснять отношения лично. Во время ссоры нервы у женщины сдали. Она схватила монтировку и ударила по стеклу микроавтобуса. Водитель иномарки ответил тем же – разбил стекло в троллейбусе, после чего уехал.



По предварительным данным, женщине понадобилась помощь медиков, её ранило осколками стекла.

- На место выезжали сотрудники полиции, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – По факту инцидента проводится проверка.