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В Ростове водители троллейбуса и микроавтобуса побили друг другу стекла

В Ростове водители троллейбуса и микроавтобуса побили друг другу стекла

В Ростове на дороге между женщиной-водителем троллейбуса и мужчиной, управлявшим микроавтобусом «Форд Транзит», произошёл конфликт.

Инцидент случился 15 марта на пересечении переулка Семашко и улицы Большой Садовой. По словам очевидцев происшествия, водитель общественного транспорта «подрезала» микроавтобус. Водитель «Форда Транзит», чтобы избежать столкновения с другой машиной, выехал на встречную полосу. ДТП чудом удалось предотвратить.

Когда транспортные средства остановились, водители стали выяснять отношения лично. Во время ссоры нервы у женщины сдали. Она схватила монтировку и ударила по стеклу микроавтобуса. Водитель иномарки ответил тем же – разбил стекло в троллейбусе, после чего уехал.

По предварительным данным, женщине понадобилась помощь медиков, её ранило осколками стекла.
- На место выезжали сотрудники полиции, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – По факту инцидента проводится проверка.

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