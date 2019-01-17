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В Ростове водитель ВАЗа врезался в грузовик: пострадали двое

В Ростове водитель ВАЗа врезался в грузовик: пострадали двое
В Ростове водитель ВАЗа врезался в грузовик. Авария произошла 19 января около 11 часов.

30-летний мужчина на «четырнадцатой» двигался по улице Штахановского. В районе дома № 1/33 автомобилист не справился с управлением и на большой скорости врезался в стоящий грузовик. Легковушка буквально заехала под большегруз.

- В ДТП травмы получили водитель и пассажир отечественного автомобиля, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Их доставили в больницу.

На месте аварии работали полицейские. Сейчас выясняются все детали случившегося.

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