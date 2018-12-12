В Ростове водитель ВАЗа сбил пешехода, сдавая назад
Водитель «ВАЗ-2112» сбил пешехода, сдавая назад. Дорожное происшествие случилось 13 декабря около половины шестого вечера.
В районе дома № 37 на улице Содружества 24-летний водитель легковушки, двигаясь задним ходом, не заметил пешехода. Молодой человек нажал на газ и сбил 37-летнего мужчину.
- В результате происшествия пешеход получил травмы, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. – Пострадавшего доставили в больницу.
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП уточняются.