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В Ростове водитель умер во время движения

В Ростове водитель умер во время движения

В Ростове мужчина скончался за рулём своей иномарки. Трагический случай произошёл днём 26 июня на пересечении улиц Оганова и Таганрогской.

По словам очевидцев, водителю «Форда» стало плохо во время движения, он выпал из машины и тут же скончался.

Подбежавшие прохожие пытались помочь мужчине. Ростовчане стали делать ему искусственное дыхание и массаж сердца. К сожалению, спасти водителя не удалось.
- Сообщение о происшествии поступило в полицию около 11 часов, - прокомментировали в ГУ МВД Ростовской области. - По предварительным данным, мужчина скончался по естественным причинам. Подробности случившегося устанавливаются.

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