В Ростове водитель умер во время движения





В Ростове мужчина скончался за рулём своей иномарки. Трагический случай произошёл днём 26 июня на пересечении улиц Оганова и Таганрогской.



По словам очевидцев, водителю «Форда» стало плохо во время движения, он выпал из машины и тут же скончался.



Подбежавшие прохожие пытались помочь мужчине. Ростовчане стали делать ему искусственное дыхание и массаж сердца. К сожалению, спасти водителя не удалось.

- Сообщение о происшествии поступило в полицию около 11 часов, - прокомментировали в ГУ МВД Ростовской области. - По предварительным данным, мужчина скончался по естественным причинам. Подробности случившегося устанавливаются.