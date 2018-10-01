В Ростове водитель такси заснул за рулём и врезался в дерево



Ночью в Ростове водитель иномарки врезался в дерево. ДТП произошло около трёх часов 3 октября на улице Советской.



По словам очевидцев происшествия, мужчина во время движения заснул за рулём. Неуправляемый автомобиль пересёк улицу и врезался в дерево на противоположной стороне дороги.



Удар был достаточно сильным, у иномарки сильно разбита передняя часть. Несмотря на это, водитель не пострадал.



Как сообщили свидетели происшествия, мужчина не является владельцем машины. Он одолжил её у знакомых, чтобы подработать таксистом.