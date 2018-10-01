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В Ростове водитель такси заснул за рулём и врезался в дерево

В Ростове водитель такси заснул за рулём и врезался в дерево
Ночью в Ростове водитель иномарки врезался в дерево. ДТП произошло около трёх часов 3 октября на улице Советской.

По словам очевидцев происшествия, мужчина во время движения заснул за рулём. Неуправляемый автомобиль пересёк улицу и врезался в дерево на противоположной стороне дороги.

Удар был достаточно сильным, у иномарки сильно разбита передняя часть. Несмотря на это, водитель не пострадал.

Как сообщили свидетели происшествия, мужчина не является владельцем машины. Он одолжил её у знакомых, чтобы подработать таксистом.

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