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В Ростове водитель на «зебре» сбил женщину

В Ростове водитель на «зебре» сбил женщину
Женщина-пешеход попала под колёса легковушки в Ростове, переходя дорогу по «зебре».

Дорожное происшествие случилось около девяти часов вечера 26 ноября на улице Еременко. В районе дома № 85, 57-летний водитель «ВАЗ-2112» сбил ростовчанку, которая, по предварительным данным, переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
- В результате происшествия 54-летняя женщина с различными травмами доставлена в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.

По словам очевидцев происшествия, водитель «двенадцатой» двигался на большой скорости. Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

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