В Ростове водитель на «зебре» сбил женщину



Женщина-пешеход попала под колёса легковушки в Ростове, переходя дорогу по «зебре».



Дорожное происшествие случилось около девяти часов вечера 26 ноября на улице Еременко. В районе дома № 85, 57-летний водитель «ВАЗ-2112» сбил ростовчанку, которая, по предварительным данным, переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате происшествия 54-летняя женщина с различными травмами доставлена в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.



По словам очевидцев происшествия, водитель «двенадцатой» двигался на большой скорости. Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.