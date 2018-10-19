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В Ростове водитель маршрутки подрался с пассажиром

В Ростове водитель маршрутки подрался с пассажиром
В Ростове водитель маршрутки подрался с пассажиром. Происшествие случилось 20 октября на проспекте Королева.

По словам свидетелей потасовки, в микроавтобус, следующий по маршруту № 33, вошел мужчина. Он начал грубо разговаривать с водителем общественного транспорта. Шофер нецензурно ответил ему. Пассажир разозлился, выбежал из микроавтобуса и разбил боковое стекло.

Шофер решил проучить дебошира и вышел из салона общественного транспорта с битой. Мужчины стали толкать друг друга. В какой-то момент, шофер вышел из себя и ударил битой пассажира. После полученного удара, дебошир успокоился, и потасовка закончилась. Водитель вернулся в маршрутку и продолжил ехать по пути следования. Ростовчане, заметив драку, позвонили в полицию.

- По факту происшествия проводится проверка, - отметили в ГУ МВД по Ростовской области. – Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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