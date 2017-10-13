В Ростове водитель легковушки сбил 85-летнюю женщину-пешехода



В Ростове водитель легковушки сбил 85-летнюю женщину-пешехода. Авария случилась днем 15 октября в районе дома № 179 по улице Мадояна.



По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 55-летний водитель «Лады» допустил наезд на пенсионерку, когда та переходила дорогу не по пешеходному переходу.



- В результате происшествия пожилая ростовчанка пострадала и с травмами была доставлена в больницу, - отметили в ведомстве. – По факту случившегося проводится проверка.