В Ростове водитель легковушки сбил 61-летнюю женщину
В Ростове водитель легковушки сбил 61-летнюю женщину. ДТП произошло 9 февраля около 10 часов на улице 339-й Стрелковой Дивизии.
По информации отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, 67-лений водитель ЗАЗ «Шанс» не успел вовремя притормозить и сбил пенсионерку, переходящую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
- С травмами различной степени пострадавшую доставили в больницу, - добавили в ведомстве.
В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.