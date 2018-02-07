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В Ростове водитель легковушки сбил 61-летнюю женщину

В Ростове водитель легковушки сбил 61-летнюю женщину
В Ростове водитель легковушки сбил 61-летнюю женщину. ДТП произошло 9 февраля около 10 часов на улице 339-й Стрелковой Дивизии.

По информации отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, 67-лений водитель ЗАЗ «Шанс» не успел вовремя притормозить и сбил пенсионерку, переходящую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- С травмами различной степени пострадавшую доставили в больницу, - добавили в ведомстве.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

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