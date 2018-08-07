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В Ростове водитель легковушки насмерть сбил мотоциклиста

В Ростове водитель легковушки насмерть сбил мотоциклиста
В Ростове произошло ДТП с участием мотоцикла. Авария случилась днем 9 августа в переулке Днепровском.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Хендай Акцент» не справился с управлением и врезался в мотоциклиста.

- В результате аварии мужчина, управлявший мотоциклом, скончался на месте, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Его личность в настоящее время устанавливается.

Есть информация, что двухколесное транспортное средство погибшему не принадлежало. Мастер автосервиса решил покататься по городу на мотоцикле своего клиента.

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