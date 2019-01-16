В Ростове водитель иномарки сбил на «зебре» ребенка
Маленький пешеход пострадал в результате ДТП в Ростове. Дорожное происшествие случилось 16 января в начале двенадцатого.
В районе дома № 37А по улице Евдокимова 54-летний водитель «Рено Логан» сбил 8-летнего мальчика.
- Ребёнок, по предварительным данным, переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - В результате ДТП пешеход с травмами доставлен в больницу.
По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.