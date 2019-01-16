Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове водитель иномарки сбил на «зебре» ребенка

В Ростове водитель иномарки сбил на «зебре» ребенка
Маленький пешеход пострадал в результате ДТП в Ростове. Дорожное происшествие случилось 16 января в начале двенадцатого.

В районе дома № 37А по улице Евдокимова 54-летний водитель «Рено Логан» сбил 8-летнего мальчика.
- Ребёнок, по предварительным данным, переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - В результате ДТП пешеход с травмами доставлен в больницу.

По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.