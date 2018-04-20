Авторизация

Регистрация


  • USD 61.32
  • EUR 75.65
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове водитель иномарки сбил мотоциклиста

В Ростове водитель иномарки сбил мотоциклиста

В Ростове водитель «Пежо 408» сбил мотоциклиста. ДТП произошло ночью 7 августа на Буденновском проспекте в районе дома № 77.

29-летний автомобилист, поворачивая направо, сбил мотоциклиста. В результате столкновения 38-летнего мужчину и его «железного коня» выбросило на обочину дороги.
- В аварии пострадал мотоциклист, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области. - Пострадавший был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.