В Ростове водитель иномарки сбил мотоциклиста





В Ростове водитель «Пежо 408» сбил мотоциклиста. ДТП произошло ночью 7 августа на Буденновском проспекте в районе дома № 77.



29-летний автомобилист, поворачивая направо, сбил мотоциклиста. В результате столкновения 38-летнего мужчину и его «железного коня» выбросило на обочину дороги.

- В аварии пострадал мотоциклист, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области. - Пострадавший был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.