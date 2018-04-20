В Ростове водитель иномарки сбил мотоциклиста
В Ростове водитель «Пежо 408» сбил мотоциклиста. ДТП произошло ночью 7 августа на Буденновском проспекте в районе дома № 77.
29-летний автомобилист, поворачивая направо, сбил мотоциклиста. В результате столкновения 38-летнего мужчину и его «железного коня» выбросило на обочину дороги.
- В аварии пострадал мотоциклист, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области. - Пострадавший был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.