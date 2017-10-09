В Ростове водитель иномарки сбил 40-летнего пешехода
В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбил 40-летнего пешехода. Дорожно-транспортное происшествие случилось 11 октября около 20.00 на улице Менжинского.
-По предварительным данным, 49-летний водитель «Шкоды Актавиа» допустил наезд на пешехода, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – В результате аварии пешеход пострадал и был доставлен в больницу.
По факту случившегося полицейские проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства аварии.