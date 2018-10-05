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В Ростове водитель «Хендай» насмерть сбил мотоциклиста

В Ростове водитель «Хендай» насмерть сбил мотоциклиста
В Ростове-на-Дону 21-летний парень на «Хендай Акцент» насмерть сбил мотоциклиста. Авария произошла вечером 7 октября на улице Доватора, в районе дома № 30/24.

По предварительным данным, водитель авто поворачивал налево и не предоставил преимущество в движении мужчине на мотоцикле.

- Автомобилист сбил мотоциклиста, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - В результате произошедшего 35-летний водитель двухколесного транспорта погиб до приезда скорой помощи.

По факту произошедшего проводится проверка.

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