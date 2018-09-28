В Ростове водитель «ГАЗели» сбил 23-летнего парня



В Ростове-на-Дону водитель «ГАЗели» сбил 23-летнего парня. Авария произошла на улице Вавилова около 14 часов 2 октября.



По предварительной информации, молодой человек переходил дорогу, когда горел запрещающий сигнал светофора. В результате 63-летний водитель «ГАЗели» не смог притормозить и сбил парня.



– В результате ДТП пострадал пешеход. С травмами его доставили в больницу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, – сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.