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В Ростове водитель «Форда» насмерть сбил пенсионерку

В Ростове водитель «Форда» насмерть сбил пенсионерку
В Ростове водитель «Форда» насмерть сбил пенсионерку. Авария случилась 3 декабря около 20.30.

24-летний парень на «Форде Фокус» ехал по улице Таганрогской. В это время в районе дома № 120 пожилая женщина решила перейти проезжую часть по пешеходному переходу. Автомобилист не успел затормозить и сбил ее.

- В результате аварии пенсионерка погибла, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Сейчас выясняют все детали произошедшего.

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