В Ростове водитель «Форда» насмерть сбил пенсионерку



В Ростове водитель «Форда» насмерть сбил пенсионерку. Авария случилась 3 декабря около 20.30.



24-летний парень на «Форде Фокус» ехал по улице Таганрогской. В это время в районе дома № 120 пожилая женщина решила перейти проезжую часть по пешеходному переходу. Автомобилист не успел затормозить и сбил ее.



- В результате аварии пенсионерка погибла, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Сейчас выясняют все детали произошедшего.