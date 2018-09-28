Авторизация

Регистрация


  • USD 65.59
  • EUR 76.23
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове водитель «БМВ» спровоцировал массовое ДТП

В Ростове водитель «БМВ» спровоцировал массовое ДТП
В Ростове водитель «БМВ» спровоцировал массовое ДТП. Авария случилась 29 сентября около 23.00 на улице Добровольского.

По словам свидетелей происшествия, водитель иномарки не справился с управлением и врезался в движущуюся «Ладу». Из-за столкновения отечественный автомобиль развернуло, а затем легковушка въехала в стоящий «Хендай». В результате корейская иномарка сдвинулась вперед и врезалась в припаркованный «Митсубиси».

К счастью, в аварии никто не пострадал. В результате ДТП машины получили множественные механические повреждения.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.