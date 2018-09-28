В Ростове водитель «БМВ» спровоцировал массовое ДТП



В Ростове водитель «БМВ» спровоцировал массовое ДТП. Авария случилась 29 сентября около 23.00 на улице Добровольского.



По словам свидетелей происшествия, водитель иномарки не справился с управлением и врезался в движущуюся «Ладу». Из-за столкновения отечественный автомобиль развернуло, а затем легковушка въехала в стоящий «Хендай». В результате корейская иномарка сдвинулась вперед и врезалась в припаркованный «Митсубиси».



К счастью, в аварии никто не пострадал. В результате ДТП машины получили множественные механические повреждения.