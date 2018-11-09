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В Ростове водитель автобуса врезался сразу в пять машин

В Ростове водитель автобуса врезался сразу в пять машин
В Ростове-на-Дону водитель автобуса врезался в пять припаркованных автомобилей. Авария произошла 13 ноября около 16 часов напротив остановки «Александровский рынок».

Автобус № 55 шёл по своему маршруту от «Ленты» до Александровки. На проспекте 40-летия Победы водитель не справился с управлением транспорта. Он выехал на встречную полосу, а затем врезался в припаркованные в «кармане» машины.

Во время аварии никто не пострадал. Машины получили незначительные повреждения.

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