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В Ростове во время ссоры пенсионер выстрелил из ружья в знакомого

В Ростове во время ссоры пенсионер выстрелил из ружья в знакомого
В Ростове во время ссоры пенсионер выстрелил из ружья в знакомого. ЧП произошло 28 октября в Ворошиловском районе.

В тот вечер между ростовчанами возник конфликт. Мужчины долгое время скандалили. Во время ссоры 65-летний мужчина вынес из своего дома ружье и выстрелил своему 50-летнему оппоненту в ногу. Услышав стрельбу и крики, местные жители выбежали на улицу. Раненому мужчине сразу вызвали бригаду врачей.

- С огнестрельным ранением ростовчанина доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Пенсионеру грозит до восьми лет тюрьмы.

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