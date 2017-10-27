В Ростове во время ссоры пенсионер выстрелил из ружья в знакомого



В Ростове во время ссоры пенсионер выстрелил из ружья в знакомого. ЧП произошло 28 октября в Ворошиловском районе.



В тот вечер между ростовчанами возник конфликт. Мужчины долгое время скандалили. Во время ссоры 65-летний мужчина вынес из своего дома ружье и выстрелил своему 50-летнему оппоненту в ногу. Услышав стрельбу и крики, местные жители выбежали на улицу. Раненому мужчине сразу вызвали бригаду врачей.



- С огнестрельным ранением ростовчанина доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Пенсионеру грозит до восьми лет тюрьмы.