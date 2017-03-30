В Ростове во время ссоры мужчина выстрелил в живот оппоненту





В Ростове конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой. Инцидент произошёл около 22 часов 31 марта на улице Адыгейской.



Между ростовчанами завязалась перепалка. Во время ссоры 28-летний мужчина достал травматический пистолет и выстрелил своему 30-летнему оппоненту в живот. К счастью, ранение оказалось несерьёзным. Госпитализация пострадавшему не понадобилась. В настоящее время во всех деталях случившегося разбираются полицейские.

- Сотрудники полиции проводят по данному факту проверку, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.



В донском главке отметили, что по результатам проверки будет принято соответствующее решение.