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В Ростове во время пожара в квартире пострадал человек

В Ростове во время пожара в квартире пострадал человек
В ростовской пятиэтажке по улице Мечникова произошёл пожар. В одной из квартир началось возгорание около 21 часа 5 января.

К моменту прибытия спасателей пламя охватило площадь 25 квадратных метров. В тушении участвовали 22 человека личного состава и пять единиц техники.

- Огонь был ликвидирован около 21:30, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Во время происшествия пострадал один человек. Его личность пока не известна. Причину пожара устанавливают специалисты.

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