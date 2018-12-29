В Ростове во время пожара в квартире пострадал человек



В ростовской пятиэтажке по улице Мечникова произошёл пожар. В одной из квартир началось возгорание около 21 часа 5 января.



К моменту прибытия спасателей пламя охватило площадь 25 квадратных метров. В тушении участвовали 22 человека личного состава и пять единиц техники.



- Огонь был ликвидирован около 21:30, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.



Во время происшествия пострадал один человек. Его личность пока не известна. Причину пожара устанавливают специалисты.