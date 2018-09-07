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В Ростове во время митинга штаба Навального задержали троих

В Ростове во время митинга штаба Навального задержали троих
В Ростове во время митинга штаба Навального задержали троих. Митинг состоялся днем 9 сентября, в единый день голосования.

Изначально на Фонтанной площади в центре Ростова собрались около 200 человек. Они планировали устроить шествие по улице Пушкинской. Но планы пришлось отложить, поскольку полиция задержала координатора ростовского штаба Сергея Гривко, его заместителя Татьяну Спорышеву и еще одного волонтера. Задержанные были доставлены в полицию.

Митинг продолжается возле отделения полиции.

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