В Ростове во время митинга штаба Навального задержали троих



В Ростове во время митинга штаба Навального задержали троих. Митинг состоялся днем 9 сентября, в единый день голосования.



Изначально на Фонтанной площади в центре Ростова собрались около 200 человек. Они планировали устроить шествие по улице Пушкинской. Но планы пришлось отложить, поскольку полиция задержала координатора ростовского штаба Сергея Гривко, его заместителя Татьяну Спорышеву и еще одного волонтера. Задержанные были доставлены в полицию.



Митинг продолжается возле отделения полиции.