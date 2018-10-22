В Ростове во время движения загорелась иномарка



В Ростове-на-Дону загорелась иномарка. Происшествие случилось днем 24 октября на улице Текучева.



В районе дома № 66 воспламенилась «Опель Вектра» прямо во время движения. Очаг возгорания был под капотом машины. К счастью, водитель автомобиля вовремя остановил машину и выбежал из нее.



Случайные прохожие увидели горящую иномарку и бросились на помощь. Пока одни помогали тушить, другие вызвали спасателей.



- Пожарным удалось справиться с огнем примерно за пол часа, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - К счастью, при пожаре никто не пострадал.



В тушении возгорания принимали участие 10 спасателей и две единицы техники.