В Ростове во время драки на Чкаловском выстрелили в мужчину
Огнестрельное ранение получил житель Ростова во время драки в Чкаловском районе города.
Около часа ночи между несколькими мужчинами произошёл конфликт. Ссора перешла в потасовку, во время которой один из них достал оружие и выстрелил в соперника. Ранив мужчину, участники драки разбежались. Товарищи пострадавшего вызвали «скорую». В тяжёлом состоянии его госпитализировали в БСМП.
- Около шести часов утра полицейские задержали троих человек, подозреваемых в нападении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Они доставлены в отдел полиции.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, в том числе, откуда у ростовчанина взялось оружие.