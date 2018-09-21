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В Ростове во время драки на Чкаловском выстрелили в мужчину

В Ростове во время драки на Чкаловском выстрелили в мужчину
Огнестрельное ранение получил житель Ростова во время драки в Чкаловском районе города.

Около часа ночи между несколькими мужчинами произошёл конфликт. Ссора перешла в потасовку, во время которой один из них достал оружие и выстрелил в соперника. Ранив мужчину, участники драки разбежались. Товарищи пострадавшего вызвали «скорую». В тяжёлом состоянии его госпитализировали в БСМП.
- Около шести часов утра полицейские задержали троих человек, подозреваемых в нападении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Они доставлены в отдел полиции.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, в том числе, откуда у ростовчанина взялось оружие.

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