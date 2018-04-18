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В Ростове ВАЗ с отказавшими тормозами выскочил на набережную

В Ростове ВАЗ с отказавшими тормозами выскочил на набережную

На городской набережной в Ростове произошло ДТП. Авария случилась около 10 часов утра 20 апреля.

«ВАЗ-2114» двигался по переулку Семашко вниз, по направлению к улице Береговой. При подъезде к набережной у «четырнадцатой» отказали тормоза. Неуправляемая легковушка проскочила дорогу и врезалась в стоявшую на Береговой кофемашину.

Затем автомобиль протаранил бетонную клумбу. Но остановилась машина только на пешеходной части, на месте фонтана, в нескольких метрах от Дона.

К счастью, на набережной в этот момент никого не было. В результате происшествия никто не пострадал. Отечественная легковушка и кофемашина получили серьёзные механические повреждения.

В Ростове ВАЗ с отказавшими тормозами выскочил на набережнуюВ Ростове ВАЗ с отказавшими тормозами выскочил на набережнуюВ Ростове ВАЗ с отказавшими тормозами выскочил на набережнуюВ Ростове ВАЗ с отказавшими тормозами выскочил на набережную

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