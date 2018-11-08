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В Ростове вандал разгромил памятники на кладбище

В Ростове вандал разгромил памятники на кладбище
В Ростове-на-Дону вандал разгромил Верхне-Гниловское кладбище. Злоумышленник повредил надгробные плиты и могильные кресты.

Страшную картину обнаружили сторож и один из посетителей. По словам очевидцев, на территории кладбища были разбросаны выдернутые могильные кресты. Неизвестный повредил 37 надгробий. На месте нашли окурок, который мог принадлежать вандалу.

– По факту данного преступления возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение и повреждение имущества». Проводится расследование, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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