В Ростове вандал разгромил памятники на кладбище



В Ростове-на-Дону вандал разгромил Верхне-Гниловское кладбище. Злоумышленник повредил надгробные плиты и могильные кресты.



Страшную картину обнаружили сторож и один из посетителей. По словам очевидцев, на территории кладбища были разбросаны выдернутые могильные кресты. Неизвестный повредил 37 надгробий. На месте нашли окурок, который мог принадлежать вандалу.



– По факту данного преступления возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение и повреждение имущества». Проводится расследование, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.