В Ростове вагон-платформа снес «БМВ» на переезде
В Ростове устанавливают обстоятельства ДТП на ж/д станции Ростов-Товарная.
8 апреля около 17 часов 27-летний водитель «БМВ», пересекая нерегулируемый технологический ж/д переезд, столкнулся с вагоном-платформой, осуществляющим маневровые работы. В результате происшествия мужчина не пострадал.
- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначено медицинское освидетельствование водителя, устанавливается сумма причиненного ущерба ОАО «РЖД», - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.