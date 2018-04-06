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В Ростове вагон-платформа снес «БМВ» на переезде

В Ростове вагон-платформа снес «БМВ» на переезде
В Ростове устанавливают обстоятельства ДТП на ж/д станции Ростов-Товарная.

8 апреля около 17 часов 27-летний водитель «БМВ», пересекая нерегулируемый технологический ж/д переезд, столкнулся с вагоном-платформой, осуществляющим маневровые работы. В результате происшествия мужчина не пострадал.
- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначено медицинское освидетельствование водителя, устанавливается сумма причиненного ущерба ОАО «РЖД», - рассказали в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

В Ростове вагон-платформа снес «БМВ» на переезде

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