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В Ростове в ЖК «Суворовском» ликвидируют пожар на площади 1 000 квадратных метров

В Ростове в ЖК «Суворовском» ликвидируют пожар на площади 1 000 квадратных метров
В Ростове на территории жилого комплекса «Суворовский» ликвидируют крупный пожар. На площади 1 000 квадратных метров горят трава и мусор.

Возгорание началось около 15 часов 28 августа на улице Уланской. Огромные клубы чёрного дыма заволокли микрорайон.

- На месте происшествия работают 16 пожарных и четыре единицы техники, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.

Добавим, что столбы дыма видны за несколько километров от места пожара.

Напомним, что в Ростове сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

В Ростове в ЖК «Суворовском» ликвидируют пожар на площади 1 000 квадратных метров

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