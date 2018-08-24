В Ростове в ЖК «Суворовском» ликвидируют пожар на площади 1 000 квадратных метров



В Ростове на территории жилого комплекса «Суворовский» ликвидируют крупный пожар. На площади 1 000 квадратных метров горят трава и мусор.



Возгорание началось около 15 часов 28 августа на улице Уланской. Огромные клубы чёрного дыма заволокли микрорайон.



- На месте происшествия работают 16 пожарных и четыре единицы техники, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.



Добавим, что столбы дыма видны за несколько километров от места пожара.



Напомним, что в Ростове сохраняется чрезвычайная пожароопасность.



