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В Ростове в заброшенном доме обнаружили труп младенца

В Ростове в заброшенном доме обнаружили труп младенца
В Ростове-на-Дону в заброшенном доме обнаружили труп младенца. Тело ребенка увидели в доме на пересечении улицы Баграмяна и переулка Дубовского.

По предварительным данным, труп нашли дети, которые играли в этом доме. Они рассказали о страшной находке взрослым. Люди обратились в полицию.

В настоящее время полицейские ищут мать погибшего малыша. Сотрудники опрашивают прохожих.

– Все собранные правоохранителями материалы будут направлены в Следственный комитет для принятия процессуального решения, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



Фото: Ростов Главный

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