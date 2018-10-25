В Ростове в заброшенном доме обнаружили труп младенца



В Ростове-на-Дону в заброшенном доме обнаружили труп младенца. Тело ребенка увидели в доме на пересечении улицы Баграмяна и переулка Дубовского.



По предварительным данным, труп нашли дети, которые играли в этом доме. Они рассказали о страшной находке взрослым. Люди обратились в полицию.



В настоящее время полицейские ищут мать погибшего малыша. Сотрудники опрашивают прохожих.



– Все собранные правоохранителями материалы будут направлены в Следственный комитет для принятия процессуального решения, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.







Фото: Ростов Главный