В Ростове в тройном ДТП пострадал мужчина, стоявший на остановке





Авария с участием трёх автомобилей произошла около 8 часов утра 27 февраля в Ростове. В результате происшествия пострадал пешеход.



По предварительным данным, в районе дома № 63 на улице Вавилова 35-летний водитель «Форд Куга» при перестроении столкнулся с «БМВ» под управлением 32-летнего мужчины. От удара «БМВ» отбросило на «Хендай Солярис», за рулём которого был 48-летний водитель. Затем «БМВ» откинуло на остановку, где находился 57-летний мужчина.

- В результате ДТП пострадал мужчина, стоявший на остановке, - сообщили в ГУ МВД Ростовской области. - С травмами он доставлен в больницу.



Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия, проводится проверка.