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В Ростове в тройном ДТП пострадал мужчина, стоявший на остановке

В Ростове в тройном ДТП пострадал мужчина, стоявший на остановке

Авария с участием трёх автомобилей произошла около 8 часов утра 27 февраля в Ростове. В результате происшествия пострадал пешеход.

По предварительным данным, в районе дома № 63 на улице Вавилова 35-летний водитель «Форд Куга» при перестроении столкнулся с «БМВ» под управлением 32-летнего мужчины. От удара «БМВ» отбросило на «Хендай Солярис», за рулём которого был 48-летний водитель. Затем «БМВ» откинуло на остановку, где находился 57-летний мужчина.
- В результате ДТП пострадал мужчина, стоявший на остановке, - сообщили в ГУ МВД Ростовской области. - С травмами он доставлен в больницу.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия, проводится проверка.

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