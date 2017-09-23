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В Ростове в столкновении иномарки и мотоцикла пострадал водитель двухколесного транспорта

В Ростове в столкновении иномарки и мотоцикла пострадал водитель двухколесного транспорта
В Ростове в столкновении иномарки и мотоцикла пострадал водитель двухколесного транспорта. ДТП случилось днем 23 сентября на улице Таганрогской, в районе дома № 104.

По предварительной информации, 23-летний мотоциклист не справился с управлением и врезался в «Ниссан». Водитель железного коня после столкновения отлетел на несколько метров. С травмами молодого человека доставили в больницу.

У пострадавшего диагностировали множественные ушибы и гематомы лица.

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