В Ростове в столкновении иномарки и мотоцикла пострадал водитель двухколесного транспорта



В Ростове в столкновении иномарки и мотоцикла пострадал водитель двухколесного транспорта. ДТП случилось днем 23 сентября на улице Таганрогской, в районе дома № 104.



По предварительной информации, 23-летний мотоциклист не справился с управлением и врезался в «Ниссан». Водитель железного коня после столкновения отлетел на несколько метров. С травмами молодого человека доставили в больницу.



У пострадавшего диагностировали множественные ушибы и гематомы лица.