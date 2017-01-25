В Ростове в столкновении четырех авто пострадали два человека





В Ростове на проспекте Ворошиловском в столкновении четырех автомобилей пострадали два человека.



Одна за другой машины врезались друг в друга, став в «паровозик». ДТП произошло вечером 24 января в районе дома № 52/61.

- 23-летний водитель «Мерседес Бенц» направлялся в сторону улицы Красноармейской, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутный «ВАЗ-21074», отечественное авто по инерции врезалось в «Ладу Ларгус» с 35-летним водителем за рулем, - рассказали в ГИБДД Ростовской области. - «Лада», в свою очередь, задела еще один автомобиль, водитель которого уехал с места происшествия.



В аварии пострадала 34-летняя пассажирка «Лады Ларгус». Женщина госпитализирована. Также получил травмы водитель иномарки - ему была оказана медицинская помощь на месте происшествия.



По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.