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В Ростове в столкновении четырех авто пострадали два человека

В Ростове в столкновении четырех авто пострадали два человека

В Ростове на проспекте Ворошиловском в столкновении четырех автомобилей пострадали два человека.

Одна за другой машины врезались друг в друга, став в «паровозик». ДТП произошло вечером 24 января в районе дома № 52/61.
- 23-летний водитель «Мерседес Бенц» направлялся в сторону улицы Красноармейской, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутный «ВАЗ-21074», отечественное авто по инерции врезалось в «Ладу Ларгус» с 35-летним водителем за рулем, - рассказали в ГИБДД Ростовской области. - «Лада», в свою очередь, задела еще один автомобиль, водитель которого уехал с места происшествия.

В аварии пострадала 34-летняя пассажирка «Лады Ларгус». Женщина госпитализирована. Также получил травмы водитель иномарки - ему была оказана медицинская помощь на месте происшествия.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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