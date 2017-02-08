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В Ростове в СИЗО 23-летний задержанный вскрыл себе вены на руках и в паху

В Ростове в СИЗО 23-летний задержанный вскрыл себе вены на руках и в паху

В Ростовском СИЗО 23-летний задержанный острым предметом вскрыл себе вены на руках и в паху. ЧП произошло 7 февраля около 12:30 на улице Тоннельной, 4 в следственном изоляторе № 5, сообщает DonDay.ru.

Молодой человек нанес себе раны в области правого и левого предплечья, а также в район промежности. Из-за травм мужчину стало тошнить, он начал истекать кровью и терять сознание. Сотрудники колонии вызвали медиков.

Прибывшие на место врачи скорой помощи диагностировали у молодого человека геморрагический шок. Пострадавший был передан медицинской бригаде, которая доставила его в одну из городских больниц.
- В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, - пояснили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области. – Мотивы поступка мужчины пока не выяснены.

Парень обвиняется по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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