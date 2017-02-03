В Ростове в результате столкновения автобуса и микроавтобуса погиб пассажир





В Ростове в результате столкновения автобуса и микроавтобуса погиб пассажир.



Авария произошла около 20 часов3 февраля на 12 км автодороги Южный подъезд к Ростову-на-Дону.

- По предварительной информации, 62-летний водитель автобуса «Вольво», при совершении разворота не уступил дорогу и столкнулся с микроавтобусом «Форд Транзит», под управлением 37-летнего водителя, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В результате ДТП пострадал 46-летний пассажир микроавтобуса. В последствии пострадавший скончался в отделении центральной больницы города Батайска.



По факту аварии проводится проверка. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.



