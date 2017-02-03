Авторизация

Регистрация
  • USD 59.31
  • EUR 63.82
  • Погода в г. +2
Новости

Происшествия

0

В Ростове в результате столкновения автобуса и микроавтобуса погиб пассажир

В Ростове в результате столкновения автобуса и микроавтобуса погиб пассажир

В Ростове в результате столкновения автобуса и микроавтобуса погиб пассажир.

Авария произошла около 20 часов3 февраля на 12 км автодороги Южный подъезд к Ростову-на-Дону.
- По предварительной информации, 62-летний водитель автобуса «Вольво», при совершении разворота не уступил дорогу и столкнулся с микроавтобусом «Форд Транзит», под управлением 37-летнего водителя, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - В результате ДТП пострадал 46-летний пассажир микроавтобуса. В последствии пострадавший скончался в отделении центральной больницы города Батайска.

По факту аварии проводится проверка. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

В Ростове в результате столкновения автобуса и микроавтобуса погиб пассажир

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!