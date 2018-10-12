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В Ростове в результате массового ДТП пострадали три человека

В Ростове в результате массового ДТП пострадали три человека
В Ростове-на-Дону в результате массового ДТП пострадали три человека. Четыре автомобиля столкнулись на улице Менжинского 24 октября около 21 часа.

По предварительным данным, столкнулись «Лексус», «Тойота», «ВАЗ-2109» и «Фольксваген». По словам очевидцев, от удара один из автомобилей перевернулся.

– В аварии пострадали три человека. Одного из них в тяжелом состоянии госпитализировали, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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