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В Ростове в Областной клинической больнице № 2 горел морг

В Ростове в Областной клинической больнице № 2 горел морг

В Ростове на улице 1-й Конной армии, 33 горел морг. Возгорание произошло на территории Областной клинической больницы № 2 около двух часов дня 8 февраля.
- Пожар потушили примерно через 20 минут,- рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.- В огне никто не пострадал.

Причиной пожара в морге стало неосторожное обращение с огнем. В тушении принимали участие пять единиц техники и 20 спасателей. После инцидента патологоанатомическое отделение больницы временно приостановило свою работу. Разбитые окна заколотили досками. При этом очевидцы утверждают, что холодильные камеры для тел повреждены не были.

В Ростове в Областной клинической больнице № 2 горел моргВ Ростове в Областной клинической больнице № 2 горел моргВ Ростове в Областной клинической больнице № 2 горел морг

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