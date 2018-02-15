На Дону в районе Платова столкнулись три авто: пострадали трое



На Дону в районе аэропорта Платов столкнулись три авто, в результате пострадали три человека. Происшествие случилось утром 16 февраля на 1 028-м километре М-4 «Дон».



- По предварительной информации, 35-летний водитель «ГАЗели» не справился с управлением и допустил столкновение с «Опелем Астрой» и «Тойотой Лэнд Крузер», - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – В результате аварии пострадали и были госпитализированы 50-летний водитель «Опеля» и два его пассажира 31 и 39 лет.

