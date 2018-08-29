В Ростове в районе нового парка на Левобережной «Лада Приора» сбила девушку



Вечером 30 августа в Ростове на улице Левобережной произошло ДТП. Рядом с новым парком водитель «Лады Приоры» сбил девушку.



Дорожное происшествие случилось около восьми часов вечера. По словам очевидцев, удар был несильным, но пострадавшая упала и самостоятельно подняться не смогла. Ростовчанке понадобилась помощь медиков. Свидетели ДТП вызвали на место «скорую».



Кроме того, водитель «Лады», пытаясь избежать наезда на человека, резко повернул вправо и сбил столбик на обочине.



На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.