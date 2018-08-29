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В Ростове в районе нового парка на Левобережной «Лада Приора» сбила девушку

В Ростове в районе нового парка на Левобережной «Лада Приора» сбила девушку
Вечером 30 августа в Ростове на улице Левобережной произошло ДТП. Рядом с новым парком водитель «Лады Приоры» сбил девушку.

Дорожное происшествие случилось около восьми часов вечера. По словам очевидцев, удар был несильным, но пострадавшая упала и самостоятельно подняться не смогла. Ростовчанке понадобилась помощь медиков. Свидетели ДТП вызвали на место «скорую».

Кроме того, водитель «Лады», пытаясь избежать наезда на человека, резко повернул вправо и сбил столбик на обочине.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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