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В Ростове в районе Каменки прорвало канализацию: видео

В Ростове в районе Каменки прорвало канализацию: видео
В районе Каменки в донской столице прорвало канализационную трубу. Происшествие случилось на улице 2-й Пятилетки 20 июля поздним вечером. Случившееся попало в объектив камеры местных жителей. Они разместили запись в соцсети.

На кадрах видно, как содержимое труб мощным потоком вытекает из-под земли. Сточные воды разливаются по улице.

Стоит отметить, что канализационная система города становится хуже день ото дня. Жители города нередко видят, как в разных частях донской столицы прорываются коммунальные «фонтаны». Из-за этого на улицах регулярно образовываются провалы.

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