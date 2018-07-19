В Ростове в районе Каменки прорвало канализацию: видео



В районе Каменки в донской столице прорвало канализационную трубу. Происшествие случилось на улице 2-й Пятилетки 20 июля поздним вечером. Случившееся попало в объектив камеры местных жителей. Они разместили запись в соцсети.



На кадрах видно, как содержимое труб мощным потоком вытекает из-под земли. Сточные воды разливаются по улице.



Стоит отметить, что канализационная система города становится хуже день ото дня. Жители города нередко видят, как в разных частях донской столицы прорываются коммунальные «фонтаны». Из-за этого на улицах регулярно образовываются провалы.