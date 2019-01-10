В Ростове в общежитии колледжа связи и информатики произошёл пожар



В общежитии Ростовского колледжа связи и информатики, расположенном в переулке Братском, произошло ЧП.



Около 12 часов 15 января на четвёртом этаже здания случился пожар. Очаг возгорания находился в туалете. В уборной загорелся пластик и бытовой мусор. До момента прибытия пожарных подразделений, огонь распространился на площадь 10 квадратных метров.

- К тушению привлекались восемь спасателей и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – При пожаре никто не пострадал.



Возгорание было ликвидировано спустя полчаса после поступления вызова. Причину происшествия сейчас устанавливают специалисты.